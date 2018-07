Dortmund (SID) - Abwehrspieler Matthias Ginter vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sieht sich nach seiner zwischenzeitlich schweren Zeit beim BVB gewappnet für mögliche Rückschläge in der Zukunft. "Die Zeit, als ich in der Rückrunde bei der U23 aushelfen musste, war hart. Am schwierigsten war es, die Freude für den Beruf wiederzufinden", sagte Ginter Sky Sport News HD. Unter Ex-Coach Jürgen Klopp wurde Ginter sogar in die zweite Mannschaft der Westfalen degradiert.

Inzwischen hat sich der 22-Jährige unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel beim BVB einen Stammplatz erkämpft und ist sogar in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. "Wenn man aus so einer Phase rauskommt, dann haut einen so schnell nichts mehr um. Gegen Widerstände anzukämpfen, das bringt einen weiter", betonte der Ex-Freiburger Ginter.