Augsburg (SID) - Wer den Schaden hat... Die zerbrochene Brille von Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat nun den FC Augsburg vor dem Europa-League-Duell zu einem witzigen Tweet animiert. Auf seinem englischsprachigen Twitter-Account postete der Fußball-Bundesligist ein Bild, auf dem in einem Notfallkasten eine Brille im typischen Klopp-Stil zu sehen ist, darauf die Aufschrift: "Break glass in case of emergency."

Klopps Brille war am vergangenen Samstag beim Jubel nach dem Treffer zum 5:4 des FC Liverpool bei Norwich City zu Bruch gegangen. Eigentlich habe er eine zweite Brille, "aber ich finde sie nicht. Denn es ist ziemlich schwierig, eine Brille ohne Brille zu finden", sagte der frühere Dortmunder Coach anschließend mit einem Schmunzeln.

Klopp trifft mit seinen Reds am 18. Februar in Augsburg zum Hinspiel der K.o.-Runde in der Europa League auf den FCA. Das Rückspiel findet am 25. Februar statt.