Turin (SID) - Titelverteidiger Juventus Turin steht unmittelbar vor dem erneuten Einzug in das Endspiel um den italienischen Fußball-Pokal. Ohne Weltmeister Sami Khedira gewann der Rekordmeister das Halbfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand deutlich mit 3:0 (1:0). Das Rückspiel findet am 3. März in Mailand statt.

Alvaro Morata erzielte in der 26. Minute per Foulelfmeter das 1:0, nach der Pause (63.) legte der Spanier seinen zweiten Treffer für den zehnmaligen Pokalsieger nach. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Inters Jeison Murillo (70.) stellte Paulo Dybala (84.) in Überzahl den Endstand her.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Drittligist US Alessandria und der AC Mailand gegenüber. Das in Turin ausgetragene Hinspiel entschied der Gast aus Mailand am Dienstag knapp mit 1:0 für sich.