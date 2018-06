Manchester (SID) - Manchester City ist dem FC Liverpool in das Endspiel um den League Cup gefolgt. Der englische Vizemeister gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Everton nach frühem Rückstand mit 3:1 (1:1) und verhinderte ein Liverpooler Stadtderby im Finale am 28. Februar in Wembley. Das Hinspiel hatte Everton mit 2:1 gewonnen.

Überschattet wurde der Sieg von einer wahrscheinlich schweren Verletzung von Kevin De Bruyne. Deutschlands Fußballer des Jahres wurde kurz vor Spielende mit Verdacht auf eine Bänderverletzung im Knie vom Feld getragen. "Morgen wissen wir mehr, aber es ist keine schöne Verletzung", sagte Teammanager Manuel Pellegrini.

Everton war durch Ross Barkley (18.) zunächst in Führung gegangen, ehe Fernandinho (24.), der Ex-Wolfsburger De Bruyne (70.) und Sergio Agüero (77.) die Begegnung drehten.

Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hatte sich am Dienstag im Halbfinale gegen Stoke City erst im Elfmeterschießen durchgesetzt.