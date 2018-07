London (AFP) Eltern im Schlafanzug sind Kate Chisholm ein Dorn im Auge. Daher hat die Direktorin einer Grundschule im englischen Darlington die Erziehungsberechtigten ihrer Schützlinge jetzt eindringlich aufgefordert, sich etwas Ausgehtaugliches anzuziehen, bevor sie die Kinder zur Schule bringen. "Dürfte ich Sie darum bitten, sich die Zeit zu nehmen, sich angemessen zu kleiden?", heißt es in einem jetzt bekannt gewordenen Brief Chisholms an die Eltern.

