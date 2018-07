Breslau (SID) - Die Modellathleten tanzten vor Freude wie kleine Kinder durch die Jahrhunderthalle, Bundestrainer Dagur Sigurdsson beobachtete das ausgelassene Treiben seiner Rasselbande strahlend von der Seitenlinie: Als die deutschen Handballer nach einem weiteren Krimi durch einen 25:23 (12:13)-Erfolg gegen Top-Favorit Dänemark bei der EM in Polen sensationell ins Halbfinale gestürmt waren, brachen alle Dämme. Selbst die verletzten Leistungsträger Steffen Weinhold und Christian Dissinger humpelten zur großen Siegesparty aufs Feld.

Das jüngste aller EM-Teams spielt damit am Freitag in Krakau um den ersten Finaleinzug bei einem Großereignis seit dem WM-Gold beim Wintermärchen 2007. Jetzt träumen alle vom ganz großen Wurf. "Jetzt ist alles möglich. Wir werden ohne Druck aufspielen, werden uns vor keinem Gegner verstecken", sagte Tobias Reichmann in der ARD. Den bisher einzigen deutschen EM-Titel hatte es 2004 unter Coach Heiner Brand gegeben.

Sein Nachfolger Sigurdsson war nach einer leidenschaftlichen Vorstellung mächtig stolz auf seine Mannschaft. "Wir haben einfach unser Ding durchgezogen. Das war eine grandiose Leistung, fantastisch. Wir haben uns nicht verrückt machen lassen", sagte der Vater des Erfolgs.

Bester Werfer beim fünften Sieg der mit insgesamt 16 EM-Debütanten angetretenen Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Folge war Steffen Fäth mit sechs Toren. Torhüter Andreas Wolff hielt zudem in der packenden Schlussphase wichtige Bälle. "Es war ein Kampf, bei dem ich nicht über das Ergebnis nachgedacht habe, sondern nur über den Ball. Ich bin überglücklich. Als die Dänen nervös wurden, haben wir zugeschlagen", sagte Wolff.