Breslau (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht erstmals seit 2008 wieder in einem EM-Halbfinale. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson gewann im polnischen Breslau zum Abschluss der Hauptrunde gegen Dänemark mit 25:23 und spielt nun am Freitag in Krakau gegen Norwegen um den Einzug in das Endspiel. Bester Werfer gegen den zweimaligen Europameister aus Dänemark war Steffen Fäth mit sechs Treffern.

