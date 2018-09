Berlin (dpa) - Ein Flüchtlingshelfer hat den Fall eines toten Asylbewerbers in Berlin nach bisherigen Polizei-Erkenntnissen erfunden. "Wir haben keinen toten Flüchtling", sagte eine Behördensprecherin nach einer ersten Befragung des Mannes, der den angeblichen Todesfall im Internet publik gemacht hatte. Der Mann hatte bei Facebook mitgeteilt, dass ein 24 Jahre alter Syrer in der Nacht gestorben sei. Zuvor habe der Asylbewerber tagelang vor dem seit Monaten in der Kritik stehenden Landesamt für Gesundheit und Soziales angestanden.

