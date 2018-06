Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will kriminelle Ausländer künftig schneller abschieben. Mit einer entsprechenden Gesetzesvorlage reagierte das Kabinett auf die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln. Wenn ein Ausländer wegen bestimmter Delikte zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, soll er künftig mit einer Ausweisung zu rechnen haben. Beim Asylpaket II zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen zeichnete sich ein Kompromiss ab. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen warnte vor einer Radikalisierung der Gegner der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin.

