Berlin (AFP) Zweieinhalb Wochen vor der Münchner Sicherheitskonferenz hat deren Vorsitzender Wolfgang Ischinger eine rasche Wiederbelebung des Nato-Russland-Rats gefordert. Es sei "wichtig, dass wir die militärische Vertrauensbildung wieder in Gang setzen und nicht nur über das Megafon miteinander reden", sagte Ischinger am Mittwoch in Berlin. Daher sei es "absolut zwingend notwendig, dass jetzt im Bündnis anscheinend die Bereitschaft gewachsen ist, den Rat wieder einzusetzen".

