Riad (AFP) Ein Bündnis der wichtigsten syrischen Oppositionsgruppen hat eine Entscheidung über die Teilnahme an der Genfer Friedenskonferenz vertagt. Die Beratungen würden am Donnerstag fortgesetzt, sagte ein Sprecher der Gruppe am Mittwoch in der saudiarabischen Hauptstadt Riad.

