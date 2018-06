Melbourne (dpa) - Angelique Kerber hat erstmals das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die deutsche Nummer eins gewann gegen Victoria Asarenka mit 6:3 und 7:5 und steht damit zum dritten Mal bei einem der vier Grand-Slam-Turniere in der Vorschlussrunde. Bislang hatte Kerber gegen Asarenka in sechs Vergleichen insgesamt lediglich zwei Sätze gewinnen können. Doch dieses Mal spielte sie von Beginn an aggressiv und mutig. Zum letzten Mal hatte vor 18 Jahren mit Anke Huber eine deutsche Spielerin in Down Under im Halbfinale gestanden.

