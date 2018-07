Melbourne (SID) - Julia Görges hat mit ihrer Doppelpartnerin Karolina Pliskova das Endspiel der Australian Open in Melbourne klar verpasst. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe und die Tschechin mussten sich dem topgesetzten Duo Martina Hingis/Sania Mirza (Schweiz/Indien) deutlich mit 1:6, 0:6 geschlagen geben. Die "Night Session"-Partie in der Rod-Laver-Arena dauerte nur 54 Minuten.

Für Hingis und Mirza war es der 35. Sieg in Serie. Die Weltranglistenersten peilen in Melbourne ihren dritten Grand-Slam-Triumph in Folge nach den Erfolgen in Wimbledon und bei den US Open 2015 an.

Hingis/Mirza hatten im Viertelfinale gegen Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) und Coco Vandeweghe (USA) gewonnen. Im Endspiel treffen sie nun auf die an Nummer sieben gesetzten Tschechinnen Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka.