Istanbul (AFP) Die türkische Justiz will zwei prominente Journalisten der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" wegen Agitation gegen die Regierung und Unterstützung von Terrorgruppen lebenslang ins Gefängnis bringen. Die Anklageschrift der für Terrordelikte zuständigen Staatsanwaltschaft in Istanbul wirft den Journalisten Can Dündar und Erdem Gül einen Umsturzversuch gegen die Regierung vor, wie die regierungsnahe Zeitung "Sabah" am Mittwoch berichtete.

