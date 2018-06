Tunis (AFP) Nach dem Rückschlag bei der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit für Libyen hat der UN-Sondergesandte Martin Kobler vor einer Ausbreitung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in dem nordafrikanischen Land gewarnt. Die mangelnde Einigkeit der nationalen Akteure würde die "militärische Ausbreitung" der Islamisten begünstigen, sagte Kobler am Mittwoch vor Journalisten in Tunis. Die IS-Miliz rücke bereits Richtung Süden vor, was insbesondere für die Nachbarländer "Niger und Tschad gefährlich" sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.