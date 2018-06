Washington (AFP) Wenige Tage vor Beginn der Vorwahlen in den USA hat Präsident Barack Obama den demokratischen Senator Bernie Sanders empfangen, der ihm im Weißen Haus nachfolgen will. Sanders sagte am Mittwoch vor Journalisten, bei dem 45-minütigen Treffen im Weißen Haus habe er mit seinem Parteifreund Obama "eine Reihe von Themen" aus der Innen- und Außenpolitik besprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.