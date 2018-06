Washington (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump bezeichnet sich selbst als "stolzen Protestanten" und umgarnt evangelikal-christliche Wähler - doch die Mehrheit der Menschen in den Vereinigten Staaten hat Zweifel an der Frömmigkeit des schillernden Milliardärs. In einer am Mittwoch veröffentlichen Umfrage des Pew-Instituts gaben fast 60 Prozent der Befragten an, dass Trump entweder nicht wirklich religiös oder gar nicht religiös sei.

