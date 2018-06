Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen stellt den Fachpolitikern des Bundestags heute ihre Pläne für ein milliardenschweres Aufrüstungsprogramm vor. Die CDU-Politikerin will in den nächsten 15 Jahren 130 Milliarden Euro in die Modernisierung der Bundeswehr-Ausrüstung investieren. Das entspricht fast einer Verdoppelung der bisher vorgesehenen Mittel. Von der Leyen verlangt dafür eine weitere Aufstockung des Wehretats. Die Opposition hat die Pläne bereits abgelehnt. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Kritik an mangelhafter Ausrüstung der Bundeswehr gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.