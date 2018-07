Brüssel (AFP) Aus Sicherheitsgründen ist in Brüssel der Berufungsprozess gegen ein mutmaßliches Terroristen-Netzwerk vertagt worden, dem auch Attentäter der Pariser Anschläge vom November angehört haben sollen. "Wir verschieben den Prozess aufgrund der allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen, die nicht ausreichend sind", sagte der Vorsitzende des Berufungsgerichts, Pierre Saint-Rémy, in der nur wenige Minuten dauernden Sitzung am Donnerstag. Der Prozess solle nun möglichst am Freitag beginnen.

