Berlin (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird nach Schätzungen der Arbeitsagenturen in den kommenden Monaten nicht weiter sinken. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.

