Frankfurt/Main (AFP) Deutschland unterstützt die Ausbildung und psychologische Betreuung syrischer Flüchtlingskinder in der Türkei. Wie die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte, stellte sie im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums dafür einen Zuschuss von 25 Millionen Euro bereit. Organisiert werden die Projekte von der türkischen Sektion des UN-Kinderhilfswerks Unicef in verschiedenen Provinzen, wo zahlreiche Flüchtlinge leben.

