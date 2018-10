Berlin (AFP) Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat Entscheidungen von den Berliner Spitzentreffen zur Flüchtlingspolitik gefordert. Sonst sei in der Bevölkerung "der Glaube an die Funktionsfähigkeit dieses Staates nicht mehr gegeben", warnte Haseloff am Donnerstag in Berlin. Und dadurch würden die Kräfte gestärkt, "die nicht zum etablierten Parteientableau gehören".

