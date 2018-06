Leipzig (AFP) Nach später Heirat mit einem Beamten haben Witwen und Witwer künftig bessere Chancen auf eine Hinterbliebenenversorgung. Hat die Ehe bis zum Tod des Beamten noch kein Jahr gedauert, dürfen die Behörden nicht nur nach "äußeren" oder "objektiven" Umständen entscheiden, ob es sich um eine Versorgungsehe gehandelt hat, wie am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied. Danach sind auch "innere, subjektive Umstände" entscheidend. (Az: 2 C 21.14)

