Moskau (AFP) Im Fall eines vorübergehend in Berlin verschwundenen deutsch-russischen Mädchens hat Russland die deutschen Behörden zur Zusammenarbeit aufgefordert. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti während eines Besuchs in Turkmenistan, wenn Deutschland "alle erforderlichen Informationen" liefere, gebe es "weniger Missverständnisse". Da es sich um eine russische Bürgerin handle, habe Moskau das Recht, vor Abschluss der Ermittlungen unterrichtet zu werden.

