Flensburg (AFP) Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat vor möglicherweise brechenden Lenkzwischenwellen bei den Opel-Modellen Corsa D und Adam gewarnt. Es seien Lenkzwischenwellen aus einem nicht freigegebenen Material in den Ersatzteilhandel gelangt, erklärte die Flensburger Behörde am Donnerstag. Sie könnten in momentan noch nicht identifizierbare Modelle eingebaut worden sein.

