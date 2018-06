Paris (AFP) Im Bemühen um eine Wiederbelebung der wirtschaftlichen Beziehungen ist Irans Präsident Hassan Ruhani am Donnerstag zu einem Staatsbesuch in Frankreich empfangen worden. Der Staatschef wurde in Paris von Außenminister Laurent Fabius mit militärischen Ehren begrüßt. Im Laufe des Tages sind Gespräche zwischen Ruhani mit Frankreichs Staatspräsident François Hollande geplant, außerdem trifft sich Fabius mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.