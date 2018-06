München (SID) - Trainer Pep Guardiola droht auf seiner Abschiedstournee den Rückhalt einiger Spieler zu verlieren. Die Stimmung in der Mannschaft von Bayern München sei "nicht gut", zitiert der kicker einen namentlich nicht genannten Profi des Fußball-Rekordmeisters. Das habe zum einen mit den zahlreichen Verletzungen zu tun, zum anderen aber auch mit dem Verhältnis zwischen Guardiola und dem Team, berichtet das Fachmagazin unter Berufung auf den "Maulwurf".

Der kicker will außerdem festgestellt haben, dass es im Kader "brodelt" - und zur Explosion kommen könnte, wenn die aktuell verletzten Stars zurückkommen. "Wenn alle fit sind, kracht es", sagte ein Spieler dem Fachmagazin.

Guardiola soll nach einigen Disziplinlosigkeiten verschiedener Profis die Zügel angezogen haben. Seit vergangener Woche dürfen die Profis an freien Tagen demnach nicht mehr unabgemeldet verreisen. Vor dem Rückrundenstart beim Hamburger SV soll der Spanier (45) zu mehr Professionalität gemahnt und vor versammelter Mannschaft das Übergewicht mehrerer Akteure kritisiert haben. Intern sei deshalb ein Zapfenstreich diskutiert worden - Ausgang noch offen.

Guardiola sieht sich auf der Zielgeraden seiner Bayern-Zeit unter massivem Erfolgszwang. Unter dem Motto "Triple - oder nix" sieht er selbst offenbar seine im Sommer dreijährige Amtsperiode nur dann als Erfolg, wenn er sie mit dem Champions-League-Sieg krönt. Mangelnde Arbeitsmoral seiner Spieler käme ihm da mehr als nur ungelegen. Die Spieler sollen deshalb in der vergangenen Woche eine Mail erhalten haben, in der sie vom FC Bayern aufgefordert wurden, sich an freien Tagen offiziell abzumelden.