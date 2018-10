Köln (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Christoph Janker (30) vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. "Er ist ein erfahrener Profi und absoluter Teamplayer, der immer Leistung bringt, wenn er gebraucht wird, und perfekt in unser Mannschaftsgefüge passt", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter am Donnerstag. In der laufenden Saison hat Janker sieben Pflichtspiele für den FCA bestritten, davon drei in der Bundesliga.