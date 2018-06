Frankfurt/Main (SID) - Der Abschlussbericht der Wirtschaftskanzlei Freshfields über fragwürdige Vorgänge im Zuge der deutschen WM-Bewerbung für 2006 wird am 4. März veröffentlicht. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt, der dann auch unmittelbar über Konsequenzen informieren will.

Freshfields wird am 4. März laut DFB-Mitteilung "zunächst dem 45-köpfigen DFB-Vorstand berichten, bestehend aus den Mitgliedern des Präsidiums, Vertretern der Regional- und Landesverbände sowie den Gremien der Liga. Im Anschluss daran wird im Rahmen einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit durch die Kanzlei Freshfields informiert." Am selben Tag werde das Ergebnis der Untersuchungen im Internet "transparent zur Verfügung" gestellt.

Der DFB teilte mit, er werde "keine in den Medien kolportierten Teilergebnisse kommentieren, sondern eine Bewertung vornehmen, sobald der komplette Bericht" vorliege. Zwischenergebnisse sind aufgrund von Indiskretionen in den vergangenen Wochen immer wieder in den Medien aufgetaucht, so auch am Donnerstag.

Der DFB hatte Freshfields beauftragt, um Unregelmäßigkeiten rund um die Vergabe der WM 2006 in Deutschland aufzuklären. Der exakte Verbleib einer falsch deklarierten 6,7-Millionen-Euro-Überweisung aus dem Jahr 2005 ist immer noch ungeklärt, die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall. Über das mangelhafte Krisenmanagement war DFB-Präsident Wolfgang Niersbach gestürzt.