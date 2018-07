Köln (SID) - Das Internetportal sportschau.de wird das Fußball-Drittligaspiel zwischen Preußen Münster und Rot-Weiß Erfurt am Wochenende zusätzlich in arabischer Sprache übertragen. Das Angebot per Livestream im Rahmen der WDR-Initiative "WDR for you" richtet sich vor allem an Flüchtlinge. Im TV ist das Spiel wie üblich mit deutschem Kommentar zu sehen.