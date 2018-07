Hamburg (SID) - Trainer Bruno Labbadia (49) vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV bleibt trotz der Hängepartie rund um den geplanten Transfer des Offensivspielers Carlos Mané (Sporting Lissabon) gelassen. "Wir können nur Dinge tun, die für uns gesund sind", sagte Labbadia vor der Partie gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr/Sky): "Wir werden abwarten, ob und was bis zum Transferende passiert."

Die Hanseaten würden Mané gerne ausleihen, der Wechsel des 21 Jahre alten Außenstürmers gestaltet sich allerdings zunehmend schwierig, da um die Leihgebühr und zahlreiche Vertragsoptionen gefeilscht wird. "Ich bin in jeden Schritt involviert", sagte Labbadia, der aber voll auf die Partie gegen Stuttgart fixiert ist: "Alles andere interessiert mich gerade nicht."

Dem Tabellen-11. HSV droht unter Labbadia ein Novum: Drei Bundesliga-Niederlagen in Folge gab es mit dem Ex-Stürmer auf der Bank noch nie. "Wir machen uns in jedem Spiel Druck. Auswärts können wir jeden Gegner schlagen", sagte Labbadia, dessen Team 14 der 22 Punkte auf fremden Plätzen gewann. Labbadia war von Dezember 2010 bis August 2013 Trainer in Stuttgart und führte die Schwaben in dieser Zeit zwei Mal in den Europapokal.