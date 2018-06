London (SID) - Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Stuart Pearce plant sein Comeback - mit 53. "Psycho", wie der raubeinige Abwehrspieler in seiner aktiven Zeit genannt wurde, will für den AFC Longford noch einmal die Fußballschuhe schnüren - in der Gloucestershire Northern Senior League Division Two, der 13. englischen Liga.

Ganz aus eigenem Antrieb kommt der 78-malige Nationalspieler, der Deutschland mit einem verschossenen Elfmeter im WM-Halbfinale 1990 den Weg zum Titel erleichterte, jedoch nicht zurück. Eine Versicherungsfirma (Direct Line) macht das Comeback mit einer Kampagne (#directfix) möglich.

Pearce soll helfen, Longfords Saison zum Guten zu wenden. Der AFC, von Medien landesweit als "schlechtestes Team Englands" verspottet, hat alle seine 19 Begegnungen in dieser Spielzeit verloren; Torverhältnis: 3:183.

Der Verein freut sich über das Interesse der Öffentlichkeit am Pearce-Comeback. "Vor einem Jahr haben wir vor einem Mann und seinem Hund gespielt - und jetzt wollen zu Stuarts Debüt Hunderte kommen", sagte Manager Nick Dawe. Eine "Sonderbehandlung" dürfe Pearce allerdings nicht erwarten, fügte er an: "Er muss seine Fünf-Pfund-Sandwiches selbst bezahlen."