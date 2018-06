London (AFP) Großbritannien will Flüchtlingskinder aufnehmen, die ihre Eltern verloren haben. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sei gebeten worden, Kinder zu identifizieren, für die eine Umsiedlung nach Großbritannien des beste sei, und bei ihrer Umsiedlung helfen, teilte Einwanderungsstaatssekretär James Brokenshire am Donnerstag mit. Wie viele Kinder London aufnehmen will, blieb zunächst offen.

