Breslau (SID) - Den deutschen Handballern winkt bei einem Erfolg im EM-Halbfinale gegen Norwegen am Freitag (18.30 Uhr/ZDF) ein vorzeitiges WM-Ticket und die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Rio de Janeiro.

Die Statuten sehen vor, dass sich der Europameister in Polen direkt für Olympia qualifiziert, die Teilnahme an einem der Quali-Turniere im April wäre hinfällig. Zudem qualifizieren sich die drei Medaillengewinner für die WM 2017 in Frankreich und müssen nicht den Umweg über die WM-Play-offs im Juni nehmen.