Neu Delhi (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlich maoistischer Rebellen auf einen Polizeikonvoi im Osten Indiens sind sieben Menschen getötet worden. Die Angreifer hätten in einem Wald im Bundesstaat Jharkhand eine Mine gezündet und dann das Feuer auf die Polizisten eröffnet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Angriff am Mittwoch seien fünf Polizisten, ein Fahrer und ein Wachmann getötet worden. Sechs weitere Beamte seien verletzt worden.

