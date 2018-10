Jerusalem (AFP) Vier Wochen nach dem tödlichen Angriff auf eine Bar in Tel Aviv hat der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet Beweise dafür vorgelegt, dass der Attentäter von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) inspiriert war. Der 31-jährige arabische Israeli habe ein Banner mit dem Schriftzug "Daesh", der arabischen Bezeichnung für den IS, aufgehängt, sagte ein Geheimdienstvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

