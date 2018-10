Melbourne (SID) - Bundestrainerin Barbara Rittner traut Angelique Kerber im Finale der Australian Open am Samstag gegen Titelverteidigerin Serena Williams (USA) den ganz großen Wurf zu. "Serena spielte zwar bisher überzeugend stark, aber auch sie ist nur ein Mensch. Angie konnte sie ja auch schon schlagen, sie hat nichts zu verlieren", sagte Rittner dem SID.

Die 42-Jährige freute sich nach dem 7:5, 6:2 im Halbfinale gegen Johanna Konta (Großbritannien) mit ihrer Vorzeigespielerin Kerber: "Für Angie geht ein Traum in Erfüllung: In ihrem ersten Grand-Slam-Finale gegen eine der besten Spielerinnen aller Zeiten, was will man mehr", sagte Rittner.

Großen Respekt hatte die Fed-Cup-Teamchefin vor der Leistung Kerbers am Donnerstag gegen die Weltranglisten-47. Konta: "Das war für Angie mental sicher eine der schwierigsten Aufgaben in ihrem Tennisleben. Aber auch diese Situation hat sie gemeistert", lobte Rittner ihre Nummer eins.

Der Schlüssel zum Erfolg ist für Rittner Kerbers gute Fitness. "Natürlich ist Angie eine, die körperlich auf einem ganz hohen Niveau ist und sich da auch noch weiterentwickelt hat. Sie ist absolut austrainiert", sagte sie bei Sky Sport News HD: "Sie hat sich aber auch schon selber im Weg gestanden, gerade bei den Grand Slams im letzten Jahr, und deswegen glaube ich, ist da jetzt ein Knoten geplatzt. Wenn es eine verdient hat, dann Angie Kerber, denn sie arbeitet wirklich unglaublich hart dafür".