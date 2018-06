Riad (AFP) Die für Freitag geplanten Friedensgespräche in Genf könnten sich nach Einschätzung der syrischen Opposition erneut verschieben. "Es gibt viele Punkte, die noch nicht geklärt sind", sagte Haytham Manna, der Kovorsitzende des Syrischen Demokratischen Rats, einer Allianz kurdischer und arabischer Regierungsgegner, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Er erwarte einen Beginn der Beratungen am Montag.

