Riad (AFP) Das von Saudi-Arabien unterstützte Bündnis syrischer Oppositions- und Rebellengruppen wird am Freitag nicht an den von der UNO vermittelten Syrien-Gesprächen teilnehmen. "Ja, die Gespräche in Genf werden am Freitag beginnen, aber wir werden nicht dabei sein, weil wir noch keine Entscheidung getroffen haben", sagte Monser Machos, ein Sprecher des Hohen Verhandlungskomitees (HNC) am Donnerstag in der saudiarabischen Hauptstadt Riad.

