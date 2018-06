Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Texas ist am Mittwoch ein weiterer zum Tode verurteilter Mann hingerichtet worden. Wie die Strafvollzugsbehörden mitteilten, wurde James Freeman mit einer Giftspritze hingerichtet. Es ist die vierte Hinrichtung in Texas in diesem Jahr und die zweite binnen einer Woche.

