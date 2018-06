Waldachtal (AFP) Der Erfinder des "Fischer-Dübels", Artur Fischer, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 96 Jahren, wie ein Sprecher der Fischerwerke am Freitag bestätigte. Mit seinen Dübeln aus Kunststoff wurde der Unternehmer aus Waldachtal in Baden-Württemberg weltweit bekannt. Die Beerdigung fand am Freitag auf dem Friedhof in Tumlingen im engsten Familienkreis statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.