Berlin (AFP) Nach der Einigung der drei Koalitionsparteien soll das zweite Asylpaket möglichst noch im Februar vom Bundestag beschlossen werden. Das kündigte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Freitag in Berlin an. Danach solle es dem Bundesrat zugeleitet werden.

