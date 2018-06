Paris (AFP) Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard übernimmt einen Mehrheitsanteil an der deutschen Brennerei Black Forest Distillers, die die Gin-Marke Monkey 47 herstellt. Das französische Unternehmen verkündete den Deal am Freitag, demnach wurde der Vertrag am Donnerstag in Berlin unterzeichnet. Er steht aber noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die Kartellbehörden. Zur Höhe des Anteils und zum Umfang des Geschäfts schwieg Pernod Ricard.

