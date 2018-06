Mainz (AFP) Bei einer Bundestagswahl am kommenden Sonntag würde laut ZDF-"Politbarometer" lediglich das derzeitige Bündnis aus Union und SPD eine Mehrheit erzielen - kleinere Koalitionen wie Schwarz-Gelb oder Rot-Grün wären nicht möglich. CDU/CSU kämen der am Freitag in Mainz veröffentlichten Umfrage zufolge auf unverändert auf 37 Prozent, die SPD würde bei 24 Prozent verharren.

