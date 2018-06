Berlin (AFP) Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) hat die Festlegung verbindlicher ökologische Mindeststandards in den Waldschutzgesetzen von Bund und Ländern gefordert. "Der wirtschaftliche Druck auf den Wald ist wegen der gestiegenen Nachfrage nach Holz enorm gewachsen", erklärte der Bund-Vorsitzende Hubert Weiger am Freitag in Berlin bei der Vorlage des Waldreports der Umweltschutzorganisation. Eine Reform sei "überfällig".

