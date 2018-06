Den Haag (AFP) Die europäische Polizeibehörde Europol fahndet mit einer neuen Internetseite nach den meistgesuchten Verbrechern Europas. Auf der Website eumostwanted.eu stehen Fotos und Steckbriefe von derzeit 45 Flüchtigen, wie Europol am Freitag in Den Haag mitteilte. Über die Seite in 17 Sprachen könnten die Polizeibehörden der teilnehmenden Länder nun Informationen über Verdächtige austauschen, "die schwere Verbrechen oder Terroranschläge in Europa verübt haben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.