Los Angeles (dpa) - Zahlreiche schwarze Stars werden Ende Februar bei der Oscar-Show Preise verteilen. Die Schauspielerin Whoopi Goldberg, Komiker Kevin Hart sowie die Sänger The Weeknd und Pharrell Williams werden als Laudatoren auf der Bühne stehen, wie die Oscar-Akademie in Los Angeles mitteilte. Weitere prominente Helfer sollen noch benannt werden. Der schwarze Komiker Chris Rock steht als Gastgeber auf der Bühne. Die Film-Akademie hatte in den letzten Wochen viel Kritik einstecken müssen, nachdem zum zweiten Mal in Folge schwarze Talente bei den Nominierungen leer ausgegangen waren.

