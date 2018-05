Paris (AFP) Nach der Festnahme eines bewaffneten Mannes nahe dem Vergnügungspark Disneyland bei Paris sind die Hintergründe des Vorfalls noch immer unklar. Der 28-Jährige, der am Donnerstag mit zwei Waffen sowie Munition und einem Koran in einem Hotel festgenommen worden war, befand sich am Freitag weiter in Gewahrsam.

