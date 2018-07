Mainz (SID) - Borussia Mönchengladbach bekommt die Abwehr einfach nicht dicht und hat im Kampf um die Champions League den nächsten Rückschlag kassiert. Beim FSV Mainz 05 verlor das Team von Trainer André Schubert das Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga 0:1 (0:1) und musste dabei das 25. Gegentor aus den vergangenen neun Pflichtspielen hinnehmen - und das ausgerechnet gegen den FSV, der zuvor 305 Minuten ohne Treffer geblieben war.

Christian Clemens erzielte in seinem 100. Spiel die verdiente Führung für die Gastgeber (21.) und beendete die Mainzer Torflaute. Zumindest eine Nacht lang ist der FSV zwei Punkte hinter Gladbach Tabellensechster. Der Fohlen-Elf, die zum Rückrunden-Auftakt 1:3 gegen Borussia Dortmund verloren hatte, fehlte trotz zahlreicher Chancen die Durchschlagskraft.

Vor 32.015 Zuschauern war die Borussia in der Anfangsphase das bessere Team und hätte durch Havard Nordtveit auch in Führung gehen können. FSV-Torwart Loris Karius stand beim Kopfball des Gladbach-Kapitäns nach einer Ecke aber richtig und fing den Ball vor der Linie (9.). Im Anschluss zogen sich die Gäste aber zu weit zurück und ließen so die Mainzer besser ins Spiel kommen. Clemens belohnte das stärker werdende FSV-Team mit seinem Schuss aus der Distanz.

Die beiden laufstärksten Teams der Liga lieferten ihren Fans dann ein munteres und offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der Mainzer Mittelfeld-Regisseur Yunus Malli, der trotz aller Angebote mindestens bis Sommer beim FSV bleiben wird, verpasste in der 44. Minute das zweite Tor der Gastgeber knapp. Der türkische Nationalspieler scheiterte mit seinem Schlenzer vom Strafraumeck am gut aufgelegten Borussia-Keeper Yann Sommer.

Die Gäste vom Niederrhein mussten in Rheinhessen auf den rotgesperrten Granit Xhaka sowie verletzungsbedingt auf Mahmoud Dahoud verzichten. Bei den Mainzern, die mit Blick auf die "Tollen Tage" im schon Fastnachts-Trikot aufliefen, saß Neuzugang Giulio Donati zunächst auf der Bank.

"Wir wollen angreifen und offensiv spielen", hatte Schubert angekündigt - was dann gegen Ende der ersten Halbzeit immer besser gelang. Karius musste gegen Raffael retten (35.), Lars Stindl zielte knapp vorbei (42.). Der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Benjamin Brand (Bamberg) unterbrach die Gladbacher Sturm-und-Drang-Phase.

Nach der Pause spielten beide Mannschaften weiter mit offenem Visier und kamen immer wieder gefährlich nahe an den Strafraum des Gegners. Die Hausherren verpassten es aber, frühzeitig nachzulegen. Auf der Gegenseite zeigte Karius in der 72. erneut seine Klasse verhinderte gegen den Raffael den Ausgleich. Kurz vor Schluss vergab Jhon Cordoba (87.) die große Chance zum 2:0.

Beste Mainzer waren Kapitän Julian Baumgartlinger und Karius, bei den Gästen überzeugten Nordtveit und Stindl.