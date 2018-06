Kiew (dpa) - Keine Verstärkung für Jürgen Klopp: Der ukrainische Fußballklub Schachtjor Donezk will seinen brasilianischen Torjäger Alex Teixeira erst nach der Saison zum FC Liverpool ziehen lassen.

"Sie stoppten bei der Summe von 32 Millionen Euro und weiteren vier Millionen Bonus", sagte Schachtjor-Generaldirektor Sergej Palkin zu den Transfergesprächen dem Fernsehsender Futbol-1. Die wegen des Krieges im Osten im westukrainischen Lwiw (Lemberg) spielende Mannschaft braucht ihren Mittelfeldspieler in der Europa League und in der Meisterschaft. Die vertraglich festgelegte Ablösesumme betrage 70 Millionen Euro. Vor allem Liverpool-Trainer Klopp möchte Teixeira, sagte Palkin. "Er will Teixeira sehen, und im persönlichen Gespräch mit Liverpool wurde das ebenso verlautbart."

Der 26 Jahre alte Brasilianer hatte den Wunsch geäußert, in einem "großen Klub" zu spielen: "Ich hoffe, das hilft mir, in die Nationalmannschaft zu kommen." Für den ukrainischen Tabellenersten schoss er in dieser Saison 22 Tore in 15 Spielen. Am 18. Februar empfängt Schachtjor in der Europa League den FC Schalke 04 in Lwiw.